Собянин: Уничтожены восемь БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Российские военные ликвидировали восемь летевших на Москву беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
Сначала мэр сообщил об уничтожении пяти БПЛА ВСУ. Чуть позже столичный градоначальник написал, что силы ПВО сбили еще три БПЛА ВСУ.
Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.
До этого в Росавиации сообщили, что в аэропорту Домодедову введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 5 июля над Россией сбили 71 украинский беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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