Михалков объяснил, какие фестивали нужны во время СВО

Он считает, что праздники и фестивали во время спецоперации должны быть осознанными.

«Такие осознанные праздники, которые устраивают люди, понимающие, что кто-то воюет, устраивают их и тем, кто там, и тем, кто здесь, чтобы помочь преодолеть это время. Это настоящий и нужный праздник. Но праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет, — это не правильные праздники. Это праздники, разъединяющие людей», - сказал артист.