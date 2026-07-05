Михалков объяснил, какие фестивали нужны во время СВО
В эфире НСН режиссер напомнил, что в период ВОВ концертные бригады тоже приезжали на фронт.
Во время спецоперации различные фестивали и праздники следует проводить тем людям, которые понимают, в какой ситуации находится страна, а не тем, кто пытается заставить граждан забыть об этом. Такое мнение на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле выразил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Его слова приводит специальный корреспондент НСН.
Режиссер напомнил, что во время Великой Отечественной войны концертные бригады приезжали на фронт.
«Конечно, в тяжелые времена людям нужно иметь праздник. Недаром в 1942-м году в Москву шел эшелон с мрамором. И люди, которые узнавали, что на полустанках стоит эшелон, и в нем не оружие, а мрамор, приходили в изумление и спрашивали: "Это для чего?". Выяснялось, что этот мрамор в 1942-м году везут в Москву для строительства метро. То есть та внутренняя уверенность в победе и в будущем давала возможность и необходимость строить метро и оформлять его мрамором именно в это время. На фронт приезжали концертные бригады, но это делали люди, которые понимали проблему и горе в стране. Люди, которые устраивали праздник, точно так же понимали это горе, как и те, кто это горе переживал на передовой, на фронте, в тылу за станками», - подчеркнул Михалков на мероприятии, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.
Он считает, что праздники и фестивали во время спецоперации должны быть осознанными.
«Такие осознанные праздники, которые устраивают люди, понимающие, что кто-то воюет, устраивают их и тем, кто там, и тем, кто здесь, чтобы помочь преодолеть это время. Это настоящий и нужный праздник. Но праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет, — это не правильные праздники. Это праздники, разъединяющие людей», - сказал артист.
До этого Никита Михалков подчеркнул, что при проведении фестивалей в период СВО должно быть «чувство меры».
Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что российским солдатам после возвращения с СВО нечего будет смотреть, так как в современном российском кино одни убийства и жестокость, а они и так насмотрелись этого на фронте, поэтому сейчас, по его словам, необходимо кино про свет и надежду.
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