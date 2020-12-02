Кулясов: 2020-й год должен оставить художественный след

Лидер группы «АнимациЯ» в беседе с НСН дал характеристику 2020-му году для будущего фильма.

Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер хочет снять псевдодокументальный фильм про 2020 год с Хью Грантом в одной из главных ролей. Прочие детали киноленты пока не сообщаются.

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в интервью НСН отметил, что насколько насыщенный год, как текущий, обязательно должен оставить свой след в культуре.

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«Признаюсь честно, сериал «Черное зеркало» я не смотрел, но мысль творчески здравая. Настолько концентрированный год на события должен оставить след в художественных произведениях: противно-ковидный, високоснее всех високосных, жесткий, трагический 2020-й», – сказал он.

Кроме того, музыкант раскритиковал очередные противоэпидемиологические меры, которые с первого декабря начали действовать в ряде регионов.

В эфире НСН он отметил, что владельцы баров, музыканты и другие деятели культуры оказались самой беззащитной частью населения в вопросе ограничений из-за коронавируса.

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ФОТО: личный архив группы "Анимация"
ТЕГИ:ФильмАнимацияКонстантин Кулясов
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