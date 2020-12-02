Кулясов: 2020-й год должен оставить художественный след

Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер хочет снять псевдодокументальный фильм про 2020 год с Хью Грантом в одной из главных ролей. Прочие детали киноленты пока не сообщаются.

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в интервью НСН отметил, что насколько насыщенный год, как текущий, обязательно должен оставить свой след в культуре.