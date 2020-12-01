Кулясов: не все музыканты могут собрать «Ледовый дворец»

Константин Кулясов: «Господа законотворцы, вам доставляет удовольствие принимать мнимые меры по борьбе с короновирусом? Или вы обнаружили самую беззащитную часть населения страны, которую можно нещадно бомбить ограничениями, а вам при этом отчитываться о проделанной работе? Чем вам бары помешали? Что ночью вирус по вашей информации становится более активным? И потом, загрузка в четверть зала – не у всех есть возможность собрать «Ледовый дворец». Десятки тысяч людей без работы более девяти месяцев! Почему при вашей логике не действуют ограничения на загрузку самолётов? Тот же вопрос с общественным транспортом и, отдельно, с метро. Четверть зала – это убийство экономики любого концерта!», – поделился своим мнением с НСН Константин Кулясов.

