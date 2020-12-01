Кулясов: не все музыканты могут собрать «Ледовый дворец»
Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В ряде регионов ужесточают противоэпидемиологические меры
С 1 декабря регионы вводят новые антикоронавирусные меры. Так, в Петербурге ограничения касаются концертных залов, театров и кинотеатров, которые теперь должны быть заполнены не более чем на четверть. В Ростовской области также ограничивают зрительские места, в том числе и на трибунах. Помимо этого, запрещены и развлекательные мероприятия с десяти часов вечера до семи утра.
Константин Кулясов: «Господа законотворцы, вам доставляет удовольствие принимать мнимые меры по борьбе с короновирусом? Или вы обнаружили самую беззащитную часть населения страны, которую можно нещадно бомбить ограничениями, а вам при этом отчитываться о проделанной работе? Чем вам бары помешали? Что ночью вирус по вашей информации становится более активным? И потом, загрузка в четверть зала – не у всех есть возможность собрать «Ледовый дворец». Десятки тысяч людей без работы более девяти месяцев! Почему при вашей логике не действуют ограничения на загрузку самолётов? Тот же вопрос с общественным транспортом и, отдельно, с метро. Четверть зала – это убийство экономики любого концерта!», – поделился своим мнением с НСН Константин Кулясов.
После концерта Басты музыкантам пригрозили ужесточением санкций
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении музыкантов и организаторов концертов после нарушений на концерте рэпера Басты.
Константин Кулясов: «Ха-ха-ха! Это песня хороша, начинай сначала. Смотри, читай, слушай ответ на первый вопрос сегодняшнего выпуска», – отметил он в эфире НСН.
Создатель сериала «Черное зеркало» снимет фильм о 2020-м
Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер хочет снять псевдодокументальный фильм про 2020 год с Хью Грантом в одной из главных ролей.
Константин Кулясов: «Признаюсь честно, сериал я не смотрел, но мысль творчески здравая. Настолько концентрированный год на события должен оставить след в художественных произведениях: противно-ковидный, високоснее всех високосных, жесткий, трагический 2020-й», – сказал в беседе с НСН музыкант.
Россиянам посоветовали дарить виртуальные подарки на Новый год
Эксперты по деловому этику призвали россиян не рассылать одинаковые поздравления на Новый год, пишут РИА Новости. А также посоветовали в этом году сделать виртуальный подарок. Например, сертификат на обучение, электронную книгу или смонтировать клип из совместных фотографий.
Константин Кулясов: «Специально прочитал эту новость вам, полностью присоединяюсь к сказанному», – посоветовал он слушателям НСН.
Сразу три концерта отыграет «АнимациЯ» в предстоящий уик-энд
На этой неделе пройдут три электрических юбилейных концерта группы «АнимациЯ». 4 декабря в Москве, 5 декабря в Санкт-Петербурге и 6 декабря в Твери.
Константин Кулясов: «При 25 процентах заполняемости зала. Залы не маленькие, поэтому есть возможность держать дистанцию и придерживаться предписанных мер. Мы не отменили эти концерты, заявленные ещё прошлой зимой. Как говорится, пацан сказал – пацан сделал. Мы вас ждём!», – пригласил в интервью НСН своих поклонников Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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