Шнейдеров посочувствовал «бедолаге» Джонни Деппу
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН сказал, что верит в возвращение Джонни Деппа на большие экраны.
Актер Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3» вместо Джонни Деппа.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН сказал, что верит в возвращение Джонни Деппа на большие экраны.
«Бедолага. После развода с Ванессой Паради, на мой взгляд, у него пошла сплошная череда личных и киношных неудач. Я верю в Джонни Деппа, верю, что это огромный артист, что он справится и вновь будет на гребне волны», – прокомментировал он.
Джонни Деппа попросили покинуть франшизу «Фантастические твари» после поражения актера в суде в деле против газеты The Sun. Его обвиняют в избиении своей бывшей супруги Эмбер Херд.
Свою поддержку актеру в беседе с НСН также выразил лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский.
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