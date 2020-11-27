Шнейдеров посочувствовал «бедолаге» Джонни Деппу

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН сказал, что верит в возвращение Джонни Деппа на большие экраны.

Актер Мадс Миккельсен сыграет Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3» вместо Джонни Деппа.

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН сказал, что верит в возвращение Джонни Деппа на большие экраны.

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«Бедолага. После развода с Ванессой Паради, на мой взгляд, у него пошла сплошная череда личных и киношных неудач. Я верю в Джонни Деппа, верю, что это огромный артист, что он справится и вновь будет на гребне волны», – прокомментировал он.

Джонни Деппа попросили покинуть франшизу «Фантастические твари» после поражения актера в суде в деле против газеты The Sun. Его обвиняют в избиении своей бывшей супруги Эмбер Херд.

Свою поддержку актеру в беседе с НСН также выразил лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский.

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ФОТО: Давид Шнейдеров
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