Шнейдеров посочувствовал «бедолаге» Джонни Деппу

«Бедолага. После развода с Ванессой Паради, на мой взгляд, у него пошла сплошная череда личных и киношных неудач. Я верю в Джонни Деппа, верю, что это огромный артист, что он справится и вновь будет на гребне волны», – прокомментировал он.

Джонни Деппа попросили покинуть франшизу «Фантастические твари» после поражения актера в суде в деле против газеты The Sun. Его обвиняют в избиении своей бывшей супруги Эмбер Херд.

Свою поддержку актеру в беседе с НСН также выразил лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский.

