Студия «Кубик в кубе» вернулась к озвучке
Студия «Кубик в кубе» вернулась к озвучке, говорится в Telegram-канале Дмитрия Череватенко.
Так, студия уже занимается озвучкой четвертого и пятого сезонов сериала «Голяк». С февраля планируется выпускать по одной-две серии в неделю.
В 2021 году представители студии заявляли, что больше не будут заниматься пиратской озвучкой из‑за контракта со стриминговым сервисом «Кинопоиск» и выходом на новый уровень. Так в онлайн-кинотеатре легально вышел сериал «Пацаны» в озвучке «Кубик в кубе». В 2022 году студия прекратила работу над рядом проектов из-за ухода иностранных компаний из России, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов
- Начальницу управления главы Башкирии отправили в СИЗО по делу о хищении
- Российская армия получит армейские пауэрбанки на солнечных батареях
- Лука Модрич выиграл судебный процесс против налоговых органов Испании
- Умерли двое детей, пострадавшие при взрыве газа в доме в Махачкале
- Трейлер GTA VI стал вторым самым популярным игровым роликом в истории YouTube
- Израилю разрешат принять участие в «Евровидении»
- Награду за пропавший радиоактивный контейнер объявили в Иркутской области
- ВЦИОМ: 17 тысяч рублей на одного потратили россияне на новогодние путешествия
- Universal экранизирует мемуары вокалиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru