Студия «Кубик в кубе» вернулась к озвучке

Так, студия уже занимается озвучкой четвертого и пятого сезонов сериала «Голяк». С февраля планируется выпускать по одной-две серии в неделю.

В 2021 году представители студии заявляли, что больше не будут заниматься пиратской озвучкой из‑за контракта со стриминговым сервисом «Кинопоиск» и выходом на новый уровень. Так в онлайн-кинотеатре легально вышел сериал «Пацаны» в озвучке «Кубик в кубе». В 2022 году студия прекратила работу над рядом проектов из-за ухода иностранных компаний из России, отмечает «Радиоточка НСН».

