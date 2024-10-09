СМИ: Российская игра «Смута» получит новую озвучку

Он пояснил, что разработчики отказались от первоначального варианта дубляжа. По словам Васильева, известного по озвучке Ви в Cyberpunk 2077, его удивляет, что эту работу изначально не доверили профессионалам.

При этом студия Cyberia Nova, официально пока не подтвердила обновление озвучки.

Историческую приключенческую игру «Смута», посвященная Смутному времени, презентовали в начале апреля 2024 года. В основе ее сюжета роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», напоминает «Радиоточка НСН».



