СМИ: Российская игра «Смута» получит новую озвучку

Российскую игру «Смута» намерены переозвучить, рассказал актер и режиссер дубляжа Егор Васильев в своем Telegram-канале.

Игра «Смута» стала доступна на VK Play

Он пояснил, что разработчики отказались от первоначального варианта дубляжа. По словам Васильева, известного по озвучке Ви в Cyberpunk 2077, его удивляет, что эту работу изначально не доверили профессионалам.

При этом студия Cyberia Nova, официально пока не подтвердила обновление озвучки.

Историческую приключенческую игру «Смута», посвященная Смутному времени, презентовали в начале апреля 2024 года. В основе ее сюжета роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба "ИРИ"
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