Песков: У США и Европы разный подход к урегулированию на Украине

Как пишет RT, он отметил, что американцы продолжают поставлять вооружение Киеву. Однако в отличие от остальных стран, замешанных в конфликте, США сохраняют приверженность способствовать мирному процессу.

«Пусть они иногда заблуждаются, пусть они иногда ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который анонсировал американский лидер Дональд Трамп, не состоялся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

