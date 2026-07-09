Песков: У США и Европы разный подход к урегулированию на Украине
У США и Европы разный подход к урегулированию на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что американцы продолжают поставлять вооружение Киеву. Однако в отличие от остальных стран, замешанных в конфликте, США сохраняют приверженность способствовать мирному процессу.
«Пусть они иногда заблуждаются, пусть они иногда ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который анонсировал американский лидер Дональд Трамп, не состоялся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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