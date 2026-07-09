Котт ответил Михалкову, обвинившему современных режиссеров в беспомощности

Современные постановщики вовсе не беспомощны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил режиссёр Владимир Котт.

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Отвечая на слова народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, обвинившего современных кинематографистов в беспомощности, он отметил, что всё совершенно наоборот.

«Режиссёры стали, наоборот, сильнее», — сказал Котт На премьере своего нового фильма «На деревню дедушке 2».

Ранее Михалков указал на важность подготовки актёров, готовых работать самостоятельно, так как, по его словам, наблюдается избыток «беспомощных» режиссёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дарья Казакова / НСН
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