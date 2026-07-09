«Трудно представить, как дальше пойдет развитие индустрии. Был опыт того, когда Глюк’oZa выступала в виде мультика — это было прикольно и интересно. Может быть появятся какие-то аниме-аватары, но это только жизнь покажет. Это будет востребовано однозначно у молоденькой аудитории 12+. Однако сложно сказать, насколько такие артисты привлекут миллионы. Это непростой прогноз», — подчеркнул он.



В свою очередь, основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев отметил, что в Азии уже успешно выступают ИИ-артисты.



«Треки, которые залетели и долго держатся в топах, принесли достаточно значительные суммы. У них все в порядке с монетизацией. Прогнозы можно сделать, посмотрев на Азию. В Японии, Китае, Южной Корее есть виртуальные артисты, которые проводят концерты, ведут свои соцсети, имеют миллионы поклонников. Самая спорная и интересная часть — это концерты. Сложно их как-то проводить и зарабатывать. Но если мы говорим про онлайн и прослушивания на музыкальных площадках, то там нет никаких проблем с монетизацией», — заключил он.

Ранее Сандлер в пресс-центре НСН призвал музыкантов использовать ИИ, а не отталкивать его.

