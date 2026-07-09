Россиянам пообещали концерты аниме-аватаров
В России уже был опыт проведения выступлений без реального человека на сцене, заявил в пресс-центре НСН Игорь Сандлер.
Российские зрители тепло встречали виртуальные концерты Глюк’oZы, а молодежь ждет концерты ИИ-артистов, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.
По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Сандлер указал, что будущее этой сферы сложно предсказать.
«Трудно представить, как дальше пойдет развитие индустрии. Был опыт того, когда Глюк’oZa выступала в виде мультика — это было прикольно и интересно. Может быть появятся какие-то аниме-аватары, но это только жизнь покажет. Это будет востребовано однозначно у молоденькой аудитории 12+. Однако сложно сказать, насколько такие артисты привлекут миллионы. Это непростой прогноз», — подчеркнул он.
В свою очередь, основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев отметил, что в Азии уже успешно выступают ИИ-артисты.
«Треки, которые залетели и долго держатся в топах, принесли достаточно значительные суммы. У них все в порядке с монетизацией. Прогнозы можно сделать, посмотрев на Азию. В Японии, Китае, Южной Корее есть виртуальные артисты, которые проводят концерты, ведут свои соцсети, имеют миллионы поклонников. Самая спорная и интересная часть — это концерты. Сложно их как-то проводить и зарабатывать. Но если мы говорим про онлайн и прослушивания на музыкальных площадках, то там нет никаких проблем с монетизацией», — заключил он.
Ранее Сандлер в пресс-центре НСН призвал музыкантов использовать ИИ, а не отталкивать его.
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