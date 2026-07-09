Мужчина может позвать женщину на танец, а может воспользоваться резиновой, так и искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.



Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру. Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев сообщил в пресс-центре НСН, что половина всех новых треков в России создается при помощи нейросетей, а в топ-20 находится четыре такие песни.

Пригожин посчитал это временным интересом.