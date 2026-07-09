Путин присвоил Борису Эйфману звание Героя Труда

Народному артисту РФ, хореографу и балетмейстеру Борису Эйфману было присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Как пишет RT, звание худруку Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана» было присвоено «За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее Путин наградил медалью «Герой Труда» народную артистку РСФСР Марину Неелову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам президента, талант актрисы и её способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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