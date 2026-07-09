Песков: Заявление Трампа о «закрытии неба» над Украиной предстоит осмыслить

По его словам, в любом случае, речь будет идти о том, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО.

«Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это ещё предстоит осмыслить», - сказал представитель Кремля.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что закрытие воздушного пространства над Украиной со стороны США будет означать начало войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

