Песков: Заявление Трампа о «закрытии неба» над Украиной предстоит осмыслить
Слова президента США Дональда Трампа о возможном закрытии неба над Украиной являются новыми. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в любом случае, речь будет идти о том, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО.
«Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это ещё предстоит осмыслить», - сказал представитель Кремля.
Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что закрытие воздушного пространства над Украиной со стороны США будет означать начало войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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