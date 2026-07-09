Рассрочку брать выгоднее, чем ипотеку, однако вмешательство государства в процесс предоставления рассрочек застройщиками приведет лишь к потере этого инструмента. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Власти могут запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку, заявил зампред ЦБ Михаил Мамута, пишут «Известия». Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка. Сейчас подобная практика распространена среди застройщиков: разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку может достигать 15–20%. Малхасян раскрыла, что инициатива ограничить рост цен при покупке в рассрочку выглядит как попытка административного вмешательства в рыночный маркетинг.

«У любого крупного застройщика есть базовая стоимость объекта и сетка скидок. Рассрочка, как правило, предоставляется именно по базовой цене, потому что девелопер не получает деньги здесь и сейчас, а значит, несет финансовые издержки. В то же время при 100% оплате или классической ипотеке застройщик готов давать дополнительные дисконты, включая «красные цены» на определенные акционные лоты. Если государство запретит застройщикам «убирать скидки» при рассрочке, девелоперы просто перестанут предлагать этот инструмент. Им будет экономически невыгодно «морозить» капитал по ценам ниже рыночных», – рассказала она.