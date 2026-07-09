Последний гибкий инструмент: Россияне рискуют лишиться рассрочек на жилье
Кристина Малхасян заявила НСН, что если государство запретит застройщикам «убирать скидки» при рассрочке, девелоперы просто перестанут предлагать этот инструмент.
Рассрочку брать выгоднее, чем ипотеку, однако вмешательство государства в процесс предоставления рассрочек застройщиками приведет лишь к потере этого инструмента. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Власти могут запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку, заявил зампред ЦБ Михаил Мамута, пишут «Известия». Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка. Сейчас подобная практика распространена среди застройщиков: разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку может достигать 15–20%. Малхасян раскрыла, что инициатива ограничить рост цен при покупке в рассрочку выглядит как попытка административного вмешательства в рыночный маркетинг.
«У любого крупного застройщика есть базовая стоимость объекта и сетка скидок. Рассрочка, как правило, предоставляется именно по базовой цене, потому что девелопер не получает деньги здесь и сейчас, а значит, несет финансовые издержки. В то же время при 100% оплате или классической ипотеке застройщик готов давать дополнительные дисконты, включая «красные цены» на определенные акционные лоты. Если государство запретит застройщикам «убирать скидки» при рассрочке, девелоперы просто перестанут предлагать этот инструмент. Им будет экономически невыгодно «морозить» капитал по ценам ниже рыночных», – рассказала она.
При этом Малхасян также пояснила, почему для среднестатистической семьи в России сегодня невыгодна ипотека, а более оптимальным вариантом будет рассрочка.
«Рассрочка сегодня — это более безопасная и выгодная альтернатива ипотеке. В рассрочке нет банковского процента, все средства идут в тело долга. Более того, в ипотеке при задержке сроков строительства заемщик просто «сжигает» свои деньги на процентах банку, которые никто не вернет даже при расторжении договора. В случае с рассрочкой, если девелопер не успевает в срок, у покупателя всегда есть рычаг для переговоров и пролонгации выплат без потери накоплений. Регулирование этого сектора может лишить рынок единственного гибкого инструмента, который удерживает спрос в условиях заградительных ипотечных ставок», – объяснила она.
Ранее Малхасян раскрыла НСН, что сегодня россиянам с детьми выгоднее снимать жилье, чем покупать квартиру в ипотеку.
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