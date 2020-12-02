Ларин поддержал идею снять сериал про «коварный» 2020 год
Актер «Квартета И» Камиль Ларин в эфире НСН отметил, что многие фильмы про эпидемии нашли своё воплощение в реальной жизни в этом году..
Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер хочет снять псевдодокументальный фильм про 2020 год с Хью Грантом в одной из главных ролей. Прочие детали киноленты пока не сообщаются.
Актер «Квартета И» Камиль Ларин в эфире НСН поддержал эту идею.
«Это же история, и как его (2020-й год - прим. НСН) не запечатлеть? Нельзя же это забыть. У меня такая поговорка с юности еще "простить могу, забыть – никогда". Вообще этот високосный год очень коварный, в историю он уже вошел не очень лицеприятно. Так что если что-то снимется про него, - и хорошо», - говорит актер.
Он напомнил, что ранее снятые фильмы про эпидемии уже нашли свое воплощение в этом году - как в плане технологических новаций вроде QR-кодов для входа в различные учреждения, так и историй про заражения от летучих мышей.
«Да и кто запретит художнику снимать, если он захочет отметиться в истории?» - говорит Ларин.
Ранее Ларин в эфире НСН поставил в один ряд поэтов Александра Пушкина, Иосифа Бродского и Сергея Шнурова.
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