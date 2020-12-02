Ларин поддержал идею снять сериал про «коварный» 2020 год

«Это же история, и как его (2020-й год - прим. НСН) не запечатлеть? Нельзя же это забыть. У меня такая поговорка с юности еще "простить могу, забыть – никогда". Вообще этот високосный год очень коварный, в историю он уже вошел не очень лицеприятно. Так что если что-то снимется про него, - и хорошо», - говорит актер.

Он напомнил, что ранее снятые фильмы про эпидемии уже нашли свое воплощение в этом году - как в плане технологических новаций вроде QR-кодов для входа в различные учреждения, так и историй про заражения от летучих мышей.

«Да и кто запретит художнику снимать, если он захочет отметиться в истории?» - говорит Ларин.

Ранее Ларин в эфире НСН поставил в один ряд поэтов Александра Пушкина, Иосифа Бродского и Сергея Шнурова.

