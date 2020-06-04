Ларин: Все-таки есть у нас поэты: Пушкин, Бродский, Шнуров
Актер Камиль Ларин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне слушают аудиокниги Пушкина, Пастернака и Лермонтова
Александр Пушкин на первом месте по популярности среди отечественных поэтов и писателей по прослушиванию в аудиоформате. На втором месте Борис Пастернак, на третьем – Михаил Лермонтов. Данные приводит Storytel.
Камиль Ларин : «Знаете, сейчас у некоторых появляется такое мнение, мол, кто такой Александр Сергеевич, сколько поэтов есть лучше и талантливее. Не знаю, я в разряд этих людей точно не вхожу. По мне, так Пушкин действительно наше все. Так, как писал Пушкин, никто не может так писать. На четвертое место я бы все-таки поставил Иосифа Бродского, а на пятое, конечно же, Сергея Шнурова, потому что поэты у нас все-таки есть, бесспорно!» – поделился своим мнением Камиль Ларин в эксклюзивном интервью НСН.
Съемки очередной части «Миссия: Невыполнима» возобновятся осенью
Съемки седьмой части франшизы «Миссия: Невыполнима» с Томом Крузом в главной роли возобновятся осенью.
Камиль Ларин : «Знаете, это, конечно, отрадный факт, что все-таки съемки возобновятся, что Том Круз порадует нас, так сказать, очередным шедевром. Единственное, не уверен насчет второй волны. Не дай бог, конечно, не дай бог! Надо, чтобы пандемия все-таки ушла в историю, и мы все, включая Тома Круза, все, кто занимаемся кинематографом, начали бы уже свои киносъемочные процессы, это радует», – отметил он для слушателей НСН.
По-июльски жаркая погода установится в столице к выходным
По-июльски жаркая погода установится в столице к выходным. Днем столбики термометров, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 25-28 градусов.
Камиль Ларин : «Хотелось, чтобы она по-июньски была жаркой, потому что июнь – это тоже летний месяц. Но пока, честно говоря, за городом я надеваю зимнюю куртку с утра. А так, нас не пугает холод, и июльская жара в июне тоже никого не напугает. Главное, чтобы не роптать потом, потому что многие, когда начинается жара, начинают ныть от этого. Не так уж много этих теплых дней в году, поэтому радуйтесь. Что такое аномальная жара? 30-40 градусов? В Турции на пляже жаримся – ничего страшного, а вот в Москве, видите ли, вам жарко. Пусть будет жарко – тепло, светло, замечательно», - подытожил Камиль Ларин в эфире НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива в Норильске
- Россияне начали отменять бронирования в отелях Крыма и Сочи
- Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость от России
- Собянин назвал дату снятия большей части ограничений в Москве
- Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru