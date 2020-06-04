Ларин: Все-таки есть у нас поэты: Пушкин, Бродский, Шнуров

Камиль Ларин : «Хотелось, чтобы она по-июньски была жаркой, потому что июнь – это тоже летний месяц. Но пока, честно говоря, за городом я надеваю зимнюю куртку с утра. А так, нас не пугает холод, и июльская жара в июне тоже никого не напугает. Главное, чтобы не роптать потом, потому что многие, когда начинается жара, начинают ныть от этого. Не так уж много этих теплых дней в году, поэтому радуйтесь. Что такое аномальная жара? 30-40 градусов? В Турции на пляже жаримся – ничего страшного, а вот в Москве, видите ли, вам жарко. Пусть будет жарко – тепло, светло, замечательно», - подытожил Камиль Ларин в эфире НСН.