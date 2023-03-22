Швыткин пожаловался в Генпрокуратуру и СК на Галкина за шутку про Скабееву

Депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил в своем Telegram-канале, что подал жалобу на телеведущего и шоумена Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом) в Генеральную прокуратуру России и в Следственный комитет РФ.

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Депутату не понравилась шутка Галкина про журналистку Ольгу Скабееву, которую чиновник расценил как угрозу убийства. Он назвал шутку оскорбительным замечанием в адрес телеведущей и заявил, что подобные заявления людей, которые уехали из России, вызывают у него недоумение и отвращение.

В видеоролике, опубликованном на канале Швыткина, Галкин шутит, что если «Филипп в прозрачных колготках» окажется на передовой, то «перемирие на несколько дней гарантировано». «Особенно, если у него в руках будет голова Скабеевой», — сказал Галкин, сравнивая сцену с логотипом бренда Versace.

По словам Швыткина, в своём запросе в Генпрокуратуру и СК он предлагает провести проверку по этому инциденту и принять прокурорские меры, вплоть до уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что Галкина лишат региональных наград Кемеровской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Максим ГалкинЖалобаГенпрокуратура РфСледственный Комитет

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