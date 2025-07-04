Кроме того, певица объявила конкурс на лучшего чтеца композиции «Ананасовый Экспресс» из нового альбома. Макарова призвала музыкантов (и не только) записывать свои версии песни и присылать ей в социальные сети.

«Жду встречи с победителем! А лучшая версия выйдет бонустреком на второй части альбома», - добавила артистка.

Ранее Макарова рассказывала НСН о новом альбоме «Маши и медведей» под названием «Музыка», который вышел аж спустя пять лет после предыдущей пластинки «Пиф-Паф».