Блюзовые корни и «Земля»: «Маша и медведи» о кавере от KANATAMI
Лидер рок-группы «Маша и медведи» Мария Макарова призналась НСН, что слышала много каверов на песню коллектива «Земля», однако ей больше по душе минималистичная обработка.
Ранее группа KANATAMI представила кавер на песню «Земля» группы «Маша и Медведи». По словам музыкантов, это для них способ заявить о своей творческой зрелости. «Нам было важно пропустить «Землю» через себя, сделать её более динамичной, современной и «качёвой», но сохранить узнаваемую атмосферу», – поделились участники группы. Перед этим «Землю» перепели Тося Чайкина и группа «Три дня дождя». Макарова отметила, что эта композиция является одной из любимых песен коллектива.
«Я рада что молодежь ценит наше творчество и создает свои версии моих песен. Их «связь с Землей» мне особенно приятна, так как это одна из любимых песен «Маши и Медведей». Все версии, которые я слышала, по-своему хороши, но мне по душе, когда она звучит в минималистичной обработке - просто голос и гитара. При акустическом исполнении не за что прятаться, и сразу понятно, есть ли у песни душа», - отметила Макарова.
Певица также объяснила свое особое отношение к творчеству Петра Мамонова и рассказала, почему её группа увлеклась каверами его песен.
«Погружаться в творчество группы «Звуки Му» для нас не только огромный кайф, но и серьезная школа. Их музыка берет начало в глубоких блюзовых корнях и, разветвляясь, опадает на нас небрежной листвой авангарда. Эти уникальные музыканты, во главе с Петром Николаевичем Мамоновым, сделали нашу юность. Однако и в зрелом возрасте они продолжают трогать струны не только наших душ, но и гитар. Мы уже оформили две композиции — «Брат» и «Отвяжись». Процесс затягивает, посмотрим к чему это нас приведет в итоге», - сказала собеседница НСН.
Кроме того, певица объявила конкурс на лучшего чтеца композиции «Ананасовый Экспресс» из нового альбома. Макарова призвала музыкантов (и не только) записывать свои версии песни и присылать ей в социальные сети.
«Жду встречи с победителем! А лучшая версия выйдет бонустреком на второй части альбома», - добавила артистка.
Ранее Макарова рассказывала НСН о новом альбоме «Маши и медведей» под названием «Музыка», который вышел аж спустя пять лет после предыдущей пластинки «Пиф-Паф».
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