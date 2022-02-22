«Чартова дюжина» присудила Петру Мамонову премию «Легенда»
Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов удостоился звания «Легенда» на ежегодной премии НАШЕго радио, которая сегодня проходит в московском Adrenaline STADIUM. На церемонии присутствуют внуки знакового музыканта.
В начале февраля на двойной виниловой пластинке был выпущен последний альбом артиста «Незнайка». Диск вышел под грифом последнего мамоновского проекта «Совершенно новые Звуки Му». Запись работы по мотивам сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» проходила в период с 2013 по 2020 годы.
В этом году церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».
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