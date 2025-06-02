Лидер группы «Маша и Медведи» Мария Макарова в интервью НСН рассказала о новом альбоме и отношению к каверам своих и чужих песен.

30 мая вышла первая часть нового двойного альбома группы «Маша и Медведи» под названием «Музыка». Макарова объяснила, с чем была связана пятилетняя пауза после предыдущего студийного альбома «Пиф-Паф».