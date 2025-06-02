«Новая кровь!»: «Маша и Медведи» прервали пятилетнюю паузу новым альбомом

Выйти из прокрастинации помогли новые музыканты, сказала в эфире НСН Мария Макарова, пообещав фанатам сразу несколько каверов на песни Петра Мамонова.

Лидер группы «Маша и Медведи» Мария Макарова в интервью НСН рассказала о новом альбоме и отношению к каверам своих и чужих песен.

30 мая вышла первая часть нового двойного альбома группы «Маша и Медведи» под названием «Музыка». Макарова объяснила, с чем была связана пятилетняя пауза после предыдущего студийного альбома «Пиф-Паф».

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«Когда песни рождаются, они требуют своего воплощения. Для этого нужна крепкая, наполненная энтузиазмом команда. Некоторых музыкантов было сложно сподвигнуть к активным действиям, процесс встал, члены группы перестали обмениваться кровью, ее тело наполнилось затяжной прокрастинацией. Чтобы двигаться дальше, для работы над альбомом были приглашены новые творческие силы в лице Олега Шарра, Ромы Шатохина, Саши Юшкова, Гриши Волобуева, из старого состава остались Георгий Аванесян и Максим Хомич. В этой светлой компании мы и создавали новый двойной альбом, первая часть которого вышла 30 мая», - отметила певица.

Она также рассказала об отношении к новому взлету песни «Земля» после кавера Ёлки в шоу LAB Антона Беляева.

«Когда твоя старая песня обретает новую жизнь, это не может не радовать. Талантливые исполнители и сильные аранжировщики как будто наряжают ее в новые платья. Но не будем забывать, что в свои оригинальные одежды она облачилась благодаря ее первым дизайнерам, изначально составлявшим группу "Маша и Медведи" - Вячеславу Мотылеву (Хоттабыч), Денису Петухову (Пит), Вячеславу Козыреву (Зеленый), Максиму Хомичу», - подчеркнула Маша.

По словам создательницы группы «Маша и Медведи», у нее особое отношение к кавер-версиям песен Петра Мамонова.

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«У нас в работе несколько каверов на композиции Петра Мамонова, мы так кайфанули от погружения в процесс, что не смогли остановиться на одной песне. Когда мы погружаемся в музыкальный мир "Звуков Му", это дает нам расти над собой, выходить за собственные рамки, глубже знакомиться с традицией корневого блюза и авангарда. Слава мастерам! И спасибо, за наше счастливое детство», - заключила собеседница НСН.

Мария Макарова ранее сообщила, что первая часть двойного альбома «Музыка», вышедшего на «МТС Лейбле», будет танцевальной и динамичной, а вторая — с «несколько арт-роковым звучанием и блюзовой подоплекой». При этом сроки выхода второй части пока не называются, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба группы "Маша и Медведи"
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