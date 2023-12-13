«Кругом ограничения»: Как санкции ударили по российскому искусству

Куратор-исследователь, начинающий антрополог, искусствовед Майкл Арутюнян в свою очередь отметил возникшие идеологические сложности в работе российских художников с зарубежными коллегами.

«Соглашусь по поводу ограничений. Не только границы закрываются, становится сложнее работать с глобальными темами. Наверное, сейчас нет смысла надеяться на то, что мы будем общаться с нашими зарубежными коллегами. Художник теперь смотрит на себя, историю своей страны. С темами, вопросами и проблемами, над которыми ты хочешь поразмышлять как куратор, критик, художник - тоже сложнее. Плюс появляются проблемы с бюджетной стороны, и проблемы идеологического характера – много ограничений у художников, с кем можно работать, а с кем нельзя. С точки зрения ресурсов тоже всё становится плохо: программное обеспечение для художников закрывается, подписок для Adobe больше нет, приходится использовать пиратские версии», - сказал искусствовед.

Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны, передает «Радиоточка НСН».

