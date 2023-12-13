«Кругом ограничения»: Как санкции ударили по российскому искусству
Глава Академии науки и искусства Полина Симакина заявила НСН, что из-за разрушенных связей между европейскими и российскими музеями, наши «варятся в чем-то своем, что нехорошо».
Руководитель Академии науки и искусства, глава содружества молодых искусствоведов и реставраторов Полина Симакина в пресс-центре НСН указала на сложности транспортировки предметов искусства из-за санкций.
«Могу сказать, что стало тяжелее с перевозкой искусства – объектов антиквариата. В целом всё так же перевозится, просто привезти стало сложнее, а вывезти из России – вообще невозможно, особенно если речь про иконы. С другим антиквариатом тоже сложности: у нас, например, часть вещей застряла в аукционных домах, мы не можем их получить. Знаю истории, когда аукционные дома с мировым именем не выдают эти предметы, оставляя у себя на хранении. Вчера Михаил Пиотровский сказал, что наши связи с европейскими музеями были разрушены. И это, к сожалению, так, и российские музеи варятся в своем, внутреннем, и это тоже нехорошо», - сказала собеседница НСН.
Куратор-исследователь, начинающий антрополог, искусствовед Майкл Арутюнян в свою очередь отметил возникшие идеологические сложности в работе российских художников с зарубежными коллегами.
«Соглашусь по поводу ограничений. Не только границы закрываются, становится сложнее работать с глобальными темами. Наверное, сейчас нет смысла надеяться на то, что мы будем общаться с нашими зарубежными коллегами. Художник теперь смотрит на себя, историю своей страны. С темами, вопросами и проблемами, над которыми ты хочешь поразмышлять как куратор, критик, художник - тоже сложнее. Плюс появляются проблемы с бюджетной стороны, и проблемы идеологического характера – много ограничений у художников, с кем можно работать, а с кем нельзя. С точки зрения ресурсов тоже всё становится плохо: программное обеспечение для художников закрывается, подписок для Adobe больше нет, приходится использовать пиратские версии», - сказал искусствовед.
Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны, передает «Радиоточка НСН».
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