Русский музей покажет 120 картин Сурикова на выставке к юбилею художника
Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны. Об этом сообщила гендиректор Русского музея Алла Манилова.
Она отметила, что выставка посвящена 175-летию Сурикова. Выставка будет работать с 1 декабря до 13 мая. В экспозицию вошли графические и живописные работы Сурикова, его самые известные картины и эскизы к ним.
Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века». Главной темой экспозиции названа нестабильность и близость перемен, которые ощущали художники той эпохи. Выставка будет открыта до 19 мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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