Русский музей покажет 120 картин Сурикова на выставке к юбилею художника

Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны. Об этом сообщила гендиректор Русского музея Алла Манилова.

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Она отметила, что выставка посвящена 175-летию Сурикова. Выставка будет работать с 1 декабря до 13 мая. В экспозицию вошли графические и живописные работы Сурикова, его самые известные картины и эскизы к ним.

Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века». Главной темой экспозиции названа нестабильность и близость перемен, которые ощущали художники той эпохи. Выставка будет открыта до 19 мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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