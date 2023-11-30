Русский музей покажет 120 картин Сурикова на выставке к юбилею художника

Она отметила, что выставка посвящена 175-летию Сурикова. Выставка будет работать с 1 декабря до 13 мая. В экспозицию вошли графические и живописные работы Сурикова, его самые известные картины и эскизы к ним.

Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века». Главной темой экспозиции названа нестабильность и близость перемен, которые ощущали художники той эпохи. Выставка будет открыта до 19 мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

