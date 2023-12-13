«Архивный бум!»: Российские художники начали интересоваться историей

«В мире происходят массовые реституции. Мне кажется, это важный культурно-исторический процесс, когда появляется право на сохранение своей идентичности, своего культурного кода. Это важное событие в сфере культуры и искусства. Например, уфимский музей ZAMAN признан «Институцией года»: он занимается исследование локальной идентичности в Башкортостане, Удмуртии, Чувашии. Limonov Art Foundation появился недавно, но начал помогать молодым художникам занимать определенные ниши в художественной системе. Плюс появилось много выставок Пушкинского музея, посвященных сокровищам разных народностей и рассказывающим о контексте. Кроме того, всех захлестнул архивный бум – все начали обращаться к своей истории, своему прошлому», - рассказал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны, передает «Радиоточка НСН».

