«Самое ужасное позади»: В Госдуме не ждут ухудшения условий семейной ипотеки

Рынок исчерпал себя с точки зрения количества семей, которые могут взять ипотеку при любом проценте, сказала в эфире НСН Светлана Разворотнева.

В России не следует ухудшать условия семейной ипотеки, при этом сейчас более значимым становится не процент кредита, а рост стоимости жилья, заявила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что строительный рынок «исчерпал запас прочности», который был с 2024 года и дальше «на нас уже нельзя давить». По его словам, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки могут снизить объемы ипотечного кредитования, что ударит по строительному рынку. По данным СМИ, с 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с нынешних 6% до 10-12%. Разворотнева надеется, что этого не произойдет.

«Сейчас активно обсуждаются варианты, связанные с дифференцированной ипотекой, когда для семей с одним ребенком процент будет выше, чем для детей с двумя или тремя детьми. Я считаю, что, конечно, не надо ухудшать условия семейной ипотеки. Надо, наоборот, создавать какие-то альтернативы для тех, кто не может приобрести квартиру с помощью ипотеки. Все депутаты надеются на то, чтобы для семей с одним ребенком остались прежние условия, а когда второй и третий - появлялись еще какие-то дополнительные льготы. Это был бы правильный шаг, потому что мы все говорим о демографии, но какая демография без жилья? При этом текста законопроекта пока никто не видел, в Думу он не поступал», - отметила депутат.

По ее мнению, худшее для строительной отрасли уже позади.

«Я считаю, что всё самое ужасное уже произошло. В тот момент, когда льготная ипотека начала выдаваться только семьям с детьми, строители начали испытывать очень серьезные проблемы. Все это сопровождалось повышением ключевой ставки. Соответственно, несемейная ипотека была невозможна в регионах. Сейчас же у нас все-таки снижается ключевая ставка, и мы видим рост несемейных ипотек. При этом рынок действительно исчерпал себя с точки зрения количества семей, которые могут взять ипотеку при любом проценте, потому что стоимость квадратного метра растет и процент от кредита менее значим, чем общая стоимость кредита. Поэтому, на мой взгляд, правительству надо предпринимать какие-то новые меры, переставать считать ипотеку главным способом поддержки семей», - заключила собеседница НСН.

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему покупать недвижимость в рассрочку невыгодно.

ФОТО: РИА Новости
