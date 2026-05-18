В России не следует ухудшать условия семейной ипотеки, при этом сейчас более значимым становится не процент кредита, а рост стоимости жилья, заявила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что строительный рынок «исчерпал запас прочности», который был с 2024 года и дальше «на нас уже нельзя давить». По его словам, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки могут снизить объемы ипотечного кредитования, что ударит по строительному рынку. По данным СМИ, с 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с нынешних 6% до 10-12%. Разворотнева надеется, что этого не произойдет.