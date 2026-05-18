Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в России свой товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В мае 2024 года в ведомство была подана заявка на регистрацию черно-белого логотипа с лицом девушки. Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в мае 2026-го.

Starbucks сможет продавать под своим логотипом кофейные напитки, аксессуары и прочие товары.

Ранее модный дом Bottega Veneta зарегистрировал свой товарный знак в РФ.

ФОТО: РИА Новости
