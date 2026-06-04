Сам с собой не посоревнуешься: Эрнст объяснил, почему нужна конкуренция с Голливудом
Некоторые фильмы Голливуда не дотягивают до лучших примеров современного российского кино, сказал НСН Константин Эрнст.
Российскому кино важно конкурировать с лучшими образцами кинематографа, но процент иностранных фильмов на экране можно будет определить лишь после возвращения зарубежных студий, заявил специальному корреспонденту НСН генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
«Думаю, процент иностранного кино должен определиться, когда вернется Голливуд. Российскому кино необходимо конкурировать с лучшими образцами кинематографа. Если квотирование предусматривает, что мы не пустим другие качественные фильмы, а будем выпускать только свои, это не будет эффективно. Сила нарастает в соревновании. Это ведь решение Голливуда – не показывать кино у нас, а не наше решение ограничивать голливудские фильмы», - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как добавил собеседник НСН, фильмы российского производства сегодня могут составить конкуренцию голливудскому кино.
«Российское кино в лучших своих проявлениях сегодня дотягивает до Голливуда. В Голливуде масса не лучших проявлений, которые не дотягивают до лучших российских фильмов», - подчеркнул Эрнст.
Ранее он также сообщил НСН, что поддерживает идею квотирования иностранного кино, предложенную председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. Решение предусматривает, что при выходе иностранной картины в российский прокат необходимо будет направить в Фонд кино 5 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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