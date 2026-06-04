«Думаю, процент иностранного кино должен определиться, когда вернется Голливуд. Российскому кино необходимо конкурировать с лучшими образцами кинематографа. Если квотирование предусматривает, что мы не пустим другие качественные фильмы, а будем выпускать только свои, это не будет эффективно. Сила нарастает в соревновании. Это ведь решение Голливуда – не показывать кино у нас, а не наше решение ограничивать голливудские фильмы», - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как добавил собеседник НСН, фильмы российского производства сегодня могут составить конкуренцию голливудскому кино.

«Российское кино в лучших своих проявлениях сегодня дотягивает до Голливуда. В Голливуде масса не лучших проявлений, которые не дотягивают до лучших российских фильмов», - подчеркнул Эрнст.

Ранее он также сообщил НСН, что поддерживает идею квотирования иностранного кино, предложенную председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. Решение предусматривает, что при выходе иностранной картины в российский прокат необходимо будет направить в Фонд кино 5 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

