МО: Силы ПВО сбили 465 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили логистические центры, цехи производства дронов большой дальности и места их хранения. Кроме того, российские военные ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Шевченко в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».