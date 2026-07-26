МО: Силы ПВО сбили 465 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб

Российские силы ПВО ликвидировали 465 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили логистические центры, цехи производства дронов большой дальности и места их хранения. Кроме того, российские военные ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Шевченко в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БомбаБеспилотникиВСУМинобороны РФ

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