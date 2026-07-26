На МКАД столкнулись 8 автомобилей
На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе московского Дептранса.
Отмечается, что машины столкнулись в северной части Москвы после развязки с Ленинградским шоссе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, заявили в департаменте.
При этом в результате аварии на МКАД три полосы движения из шести пришлось перекрыть.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Турции при опрокидывании автобуса пострадали 40 человек.
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