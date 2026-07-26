МО: ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота В Ростове-на-Дону из-за шторма с ливнем погиб человек, еще 13 пострадали США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума «Союз МС-28» с двумя космонавтами и астронавтом отстыковался от МКС Дом по программе реновации построят в Дмитровском районе Москвы