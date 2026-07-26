МО: ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
26 июля 202612:19
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Ранее в МО объявили о нанесении группового удара по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск» в Одесской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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