МО: ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в МО объявили о нанесении группового удара по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск» в Одесской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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