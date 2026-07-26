Песков: Путин не звонит сотрудникам администрации по мобильному
26 июля 202612:39
Екатерина Галайда-Перера
Президент Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту издания Life.
При этом пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что у сотрудников администрации главы государства во время отдыха нет спецсвязи с Путиным.
Ранее Владимир Путин сообщил, что занимается спортом по полтора часа в день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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