Песков: Путин не звонит сотрудникам администрации по мобильному

Президент Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту издания Life.

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При этом пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что у сотрудников администрации главы государства во время отдыха нет спецсвязи с Путиным.

Ранее Владимир Путин сообщил, что занимается спортом по полтора часа в день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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