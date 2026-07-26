Песков: Путин не звонит сотрудникам администрации по мобильному

При этом пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что у сотрудников администрации главы государства во время отдыха нет спецсвязи с Путиным.

Ранее Владимир Путин сообщил, что занимается спортом по полтора часа в день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».