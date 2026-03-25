Получение грантов от правительства поможет негосударственным театрам перестать быть на заднем плане и никак не затронет их независимость, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее предложил разработать отдельные критерии профессиональных независимых театров и закрепить их на законодательном уровне. По его словам, также в законе должно появиться определение «уличный театр» как вид профессиональной деятельности, что позволит им претендовать на гранты, оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку на организацию фестивалей. Такую инициативу Машков озвучил на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с деятелями театрального искусства. Галахова поддержала эту идею.