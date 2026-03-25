По пути Франции? Гранты для театров отказались считать «веревкой на шее»
Уличный театр - не то, чтобы сирота, но отброшен как-то в сторону, а выдача грантов вернет его в поле видимости, заявила НСН Ольга Галахова.
Получение грантов от правительства поможет негосударственным театрам перестать быть на заднем плане и никак не затронет их независимость, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее предложил разработать отдельные критерии профессиональных независимых театров и закрепить их на законодательном уровне. По его словам, также в законе должно появиться определение «уличный театр» как вид профессиональной деятельности, что позволит им претендовать на гранты, оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку на организацию фестивалей. Такую инициативу Машков озвучил на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с деятелями театрального искусства. Галахова поддержала эту идею.
«Я полагаю, что уличным театрам необходимо какое-то регулирование. Этот вид искусства не то, чтобы сирота, но отброшен как-то в сторону. О нем вспоминают только тогда, когда возникают какие-то потребности в нем. В этом плане надо пойти по пути Франции: там еще лет 20-30 назад начали поддерживать уличный формат. Это довольно дорого: привлечение ландшафтных дизайнеров, подключение электричества, воды, технологий. К тому же, здесь нужны специфические актерские навыки и умение взаимодействовать с публикой, У нас хотят получить зрелище, но не хотят вкладывать в него деньги. Но без средств общественное зрелище не получится, поэтому нужны какие-то регламентирующие документы и правовая форма. Тогда и качество постановок будет профессиональным, а не полусамодеятельным», — подчеркнула она.
Галахова отметила, что финансирование из бюджета не ограничивает творческую свободу независимых проектов.
«Государственные театры получают дотации, но никто не тащит их с веревкой на шее. По Конституции человек имеет право на свободу выражения своей профессиональной деятельности. Тут выбор только за коллективом и художественным руководителем или главным режиссером», — подчеркнула она.
Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский объяснил НСН, почему частные театры обязаны отчитываться за госгранты.
