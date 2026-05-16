Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту
Космический грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX направляется на Международную космическую станцию (МКС) с новыми научными экспериментами. Об этом говорится в публикации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отмечается, что старт произошел 15 мая в 18:05 по времени Восточного побережья США (в 01:05 16 мая по Москве) на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 40 на мысе Канаверал во Флориде. Известно, что пристыковка Cargo Dragon к МКС запланирована на 17 мая в 07:00 по восточноамериканскому времени (в 14:00 по московскому времени). При этом он должен в автоматическом режиме состыковаться с передним узлом модуля Harmony, входящего в американский сегмент станции.
Сообщалось, что корабль доставит на МКС около трех тонн различных грузов, в том числе продукты питания и оборудование для научных исследований. Кроме того, экипаж проведет эксперименты по поиску новых методов лечения остеопороза и изучению явлений космической погоды.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2027 году создадут космический тренажер для Российской орбитальной станции.
