Из-за перекрытия моста 8 поездов в Крым задерживаются

По данным источника, задержки движения составляют от 30 минут до 3,5 часа. При этом в пресс-службе заверили, что при задержке более 4 часов пассажиров обеспечат питанием и бутилированной водой.

13 мая также сообщалось о задержках поездов в Крым и обратно из-за перекрытия Крымского моста. Тогда суммарно график движения изменился у шести поездов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в интервью НСН отметил, что использование автомобиля при планировании отпуска поможет существенно сэкономить, в отличие от поезда или самолета.