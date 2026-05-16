Минпросвещения: Аферисты предлагают сдающим ЕГЭ зарегистрироваться на экзамен
В связи с приближением сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) мошенники, представляясь сотрудниками ведомств, начали предлагать ученикам регистрироваться на итоговую аттестацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
В ведомстве рассказали, что аферисты под предлогом регистрации на ЕГЭ пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.
В Минпросвещения подчеркнули, что министерство никогда не запрашивает подтверждение каких-либо данных по телефону. Чтобы обезопасить себя, в ведомстве рекомендовали прекращать подозрительный диалог и обращаться в школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае мошенничества в правоохранительные органы. Кроме того, запрещено передавать какие-либо личные данные, а также пароли, реквизиты карт и коды из СМС-уведомлений незнакомым лицам.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью НСН заявил, что учителям не должны платить большие суммы за стобалльников по ЕГЭ, так как сложно определить, чья в этом заслуга.
Горячие новости
- Минпросвещения: Аферисты предлагают сдающим ЕГЭ зарегистрироваться на экзамен
- Из-за перекрытия моста 8 поездов в Крым задерживаются
- В Финляндии призвали прекратить помогать ВСУ после прилета очередных дронов
- В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года
- Юрист: Покупатели не имеют права употреблять товары в магазине до оплаты
- Продвижение на СВО замедлилось? Герасимов проинспектировал работу «Запада»
- За два часа над Россией уничтожили 13 украинских беспилотников
- В Индии отменили концерт Канье Уэста
- Путин посетит Китай 19–20 мая
- В Буэнос-Айресе прошел российско-аргентинский турнир по дзюдо