Минпросвещения: Аферисты предлагают сдающим ЕГЭ зарегистрироваться на экзамен

В связи с приближением сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) мошенники, представляясь сотрудниками ведомств, начали предлагать ученикам регистрироваться на итоговую аттестацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве рассказали, что аферисты под предлогом регистрации на ЕГЭ пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.