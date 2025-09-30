Передел рынка: Пошлины Трампа на иностранное кино «подвинут» Голливуд

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Как уточнил Трамп, другие страны украли у США кинобизнес по вине губернатора Калифорнии. Ромодановская допустила, что подобное заявление может привести к переделу мирового контентного рынка.

«У политиков периодически возникают странные решения, которые не всегда полезны для бизнеса. Однако у бизнеса есть преимущество – он очень гибкий. В истории Голливуда было много всего, начиная от кодекса Хейса (этический кодекс американской киноиндустрии, разработанный Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (MPPDA) в 1930 году. Запрещалось показывать насилие и откровенные сцены. От кодекса отказались в 1968 году – прим. НСН) до последних нововведений. Тем не менее, Голливуд продолжал работать и приспосабливаться. Думаю, и сейчас так произойдет. Мы сейчас находимся во времени, когда происходят какие-то глобальные сдвиги, в том числе в киноиндустрии. Китай сегодня снимает огромное количество часов контента, он продолжает свою экспансию в мир. Возможно, голливудскому контенту придется немного подвинуться. То, что предлагает Трамп, ускоряет этот процесс. Возможно, сейчас произойдет перераспределение доминирования контента в мире», - сказал он.