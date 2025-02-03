«Котята и миллиардеры»: Российское кино назвали продюсерским, а не режиссерским

Кино в России стало продюсерским, при этом кассовые сборы картин не всегда являются показателем качества работы режиссеров, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

В январе 2025 года четыре российских фильма собрали в прокате больше миллиарда рублей. Это «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова и «Ёлки 11». Еще одним потенциальным миллиардером эксперты называют фильм «Злой город» Константина Буслова. Шнейдеров похвалил этих режиссеров, отметив, что критерии их сравнения размыты.