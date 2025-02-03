«Котята и миллиардеры»: Российское кино назвали продюсерским, а не режиссерским
Режиссеров Германа и Шипенко невозможно сравнивать, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров, сравнив продюсера Андреасяна с кошкой, рожающей котят десять раз в год.
Кино в России стало продюсерским, при этом кассовые сборы картин не всегда являются показателем качества работы режиссеров, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
В январе 2025 года четыре российских фильма собрали в прокате больше миллиарда рублей. Это «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова и «Ёлки 11». Еще одним потенциальным миллиардером эксперты называют фильм «Злой город» Константина Буслова. Шнейдеров похвалил этих режиссеров, отметив, что критерии их сравнения размыты.
«Ребята молодцы, жаль только, что у нас фильмы собирают деньги только в новогодние праздники. Если бы такие ребята, как Буслов или Дьяченко снимали хотя бы по два таких фильма в год, ситуация была бы легче, а так до следующих новогодних каникул все будет пусто и тихо, к сожалению. При этом невозможно сравнивать, например, Шипенко и Германа, они снимают принципиально разное кино. Шипенко снимает зрительское кино, а Герман - более эстетское. Фильмы, собравшие миллиард и больше, - это коммерческое кино для массового зрителя. При этом из фильмов Алексея Германа только "Воздух" кассовая картина. Все остальные его ленты - это ближе к авторскому кино для подготовленной публики», – сказал кинокритик.
При этом он отметил плодовитость режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, указав, что российские фильмы снимаются по американской модели.
«Какие-то фильмы мне нравятся больше, какие-то меньше, но Сарик плодовит, что та кошка, которая рожает котят 10 раз в год, Сарик с такой же частотой выдает фильмы и сериалы, молодец. При этом у нас в стране давно продюсерское кино, потому что контракты, которые заключают режиссеры с продюсерами, построены по принципу американских контрактов. Главное их отличие от европейских в том, что в американских и российских контрактах право на окончательный монтаж всегда принадлежит продюсеру, а в Европе оно либо принадлежит режиссеру, либо делится 50 на 50. Наши контракты американские», - заключил собеседник НСН.
Братья Сарик и Гевонд Андреасяны выступили продюсерами фильмов «Онегин» и «Домовенок Кузя», премьеры которых состоялись в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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