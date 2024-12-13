Николай Цискаридзе призвал ввести дресс-код в российских театрах
13 декабря 202418:35
Вопрос о введении театрального дресс-кода поднял ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, сообщают «Известия».
По его словам, на спектакли не должны допускаться зрители в неподобающей одежде.
«Если бы правила посещения театра ввели, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы», - отметил Народный артист РФ.
Ранее худрук театр «Модерн» Юрий Грымов заявил, что в театр нужно наряжаться как в церковь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru