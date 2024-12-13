Николай Цискаридзе призвал ввести дресс-код в российских театрах

По его словам, на спектакли не должны допускаться зрители в неподобающей одежде.

«Если бы правила посещения театра ввели, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы», - отметил Народный артист РФ.

Ранее худрук театр «Модерн» Юрий Грымов заявил, что в театр нужно наряжаться как в церковь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



