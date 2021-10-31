Во МХАТе Бузову упрекнули за запоздавшую рекламу спектакля с ее участием
Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Виктория Мусина-Пушкина раскрыла причину отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием перицы Ольги Бузовой. Ранее в дирекции театра заявили, что постановку сняли из-за плохих продаж билетов.
После того, как телезвезда опубликовала в Instagram скрин с сообщением о том, что все билеты проданы, во МХАТе артиску упрекнули в запоздавшей рекламе постановки. Об этом сообщает Газета.Ru.
«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман — прим. «Газета.Ru»). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — рассказала она.
Как пояснили в театре, механизм возврата билетов зрителям будет утвержден приказом руководства в ближайшие дни.
Напомним, премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В постановке о молодости Иосифа Джугашвили роль певицы Бэллы Шанталь сыграла телезвезда Ольга Бузова. Спектакль вызвал резонанс в профессиональном сообществе и у публики. С момента премьеры постановку переносят уже во второй раз. Ранее спектакли, которые должны были состояться 17 и 18 сентября, переносили на неопределенный срок из-за выборов в Госдуму.
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