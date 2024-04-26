Россияне стали чаще читать Булычева после выхода фильма «Сто лет тому вперед»
Спрос на книги автора в магазинах сети «Читай-город» вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года, рассказали НСН в сети книжных.
В первую неделю после выхода экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» спрос на книги автора в магазинах сети «Читай-город» вырос на 85% (в 1,8 раза) по сравнению с показателями прошлого года. Об этом НСН рассказали в сети книжных.
Самым популярным произведением Булычева за минувшую неделю стал остросюжетный роман «Поселок» о выживании землян на незнакомой планете. Роман предназначен для более взрослой аудитории. На втором и третьем месте по популярности расположились детские книги писателя - «Приключения Алисы» и «Сто лет тому вперед».
Отмечается, что выросли продажи не только книг Булычева, но и в целом детской и взрослой фантастики. В каждой из категорий рост составил 10% по сравнению с прошлым годом. Вместе с Булычевым посетители часто спрашивают произведения братьев Стругацких, а также романы «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и «Человек-невидимка» Герберта Уэллса.
Сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев ранее обещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эта картина не будет похожа на «Гостью из будущего».
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