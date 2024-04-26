Россияне стали чаще читать Булычева после выхода фильма «Сто лет тому вперед»

Самым популярным произведением Булычева за минувшую неделю стал остросюжетный роман «Поселок» о выживании землян на незнакомой планете. Роман предназначен для более взрослой аудитории. На втором и третьем месте по популярности расположились детские книги писателя - «Приключения Алисы» и «Сто лет тому вперед».

Отмечается, что выросли продажи не только книг Булычева, но и в целом детской и взрослой фантастики. В каждой из категорий рост составил 10% по сравнению с прошлым годом. Вместе с Булычевым посетители часто спрашивают произведения братьев Стругацких, а также романы «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и «Человек-невидимка» Герберта Уэллса.

Сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев ранее обещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эта картина не будет похожа на «Гостью из будущего».

