«Хуже Диснея»: Почему российские зрители устали от ремейков советского кино
Старт проката в новогодние праздники обеспечит фильму «Волшебник Изумрудного города» достойные сборы, однако посетители кинотеатров предпочли бы более оригинальные сюжеты, заявил Давид Шнейдеров.
Новый детский фильм по известной сказке будет востребован в российских кинотеатрах, что связано с отсутствием в прокате конкурентных проектов Голливуда, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
В Сети появился тизер-трейлер семейного фильма «Волшебник Изумрудного города». Главную роль в картине режиссера Игоря Волощина сыграла девятилетняя Екатерина Червова. Также в проекте приняли участие Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова и многие другие. Фильм снят по одноименной книге Александра Волкова, которой в 2024 году исполняется 85 лет. В российском прокате он появится 1 января 2025 года. Однако Шнейдеров допустил, что российский зритель устал от знакомых сюжетов.
« "Летучий корабль", "Сто лет тому вперед", еще снимается "Возвращение попугая Кеши". Такое ощущение, что сценаристам сделали тотальную лоботомию, после чего они решили снимать ремейки советских фильмов. Все «Последние Богатыри» - копия диснеевских мультиков, только худший вариант. Не надо забывать, что «Волшебник изумрудного города» - книга украденная. Ее перевели на русский язык без разрешения автора. В оригинале она называется "Волшебник страны Оз", действия происходят в Канзасе. Люди пойдут в кино на эту историю, потому что больше смотреть нечего. Но важно понимать, многие считают дни до того, когда в наши кинотеатры вернется Голливуд. За последний месяц пиратский кинопрокат вырос почти на 90%. Лидирующие места по кассовым сборам заняли "Кунг-фу панда 4" и "Дюна 2", которые побили в прокате огромное количество отечественных фильмов», - заявил он.
Ранее сообщалось, что фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» в четвертый уикенд подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ. На данный момент общие сборы картины составляют 936,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг исключил значимый рост цен на вино из-за повышения акциза
- ВСУ обстреляли белгородское село Красный Октябрь
- Жителей более 20 муниципалитетов Кубани предупредили об угрозе подтопления
- Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка
- Журналист Карлсон завел Telegram-канал
- Песков назвал День Победы главным праздником для России
- Фильм Сокурова «Сказка» покажут в США и Великобритании
- В Дубае из-за ливней затопило один из крупнейших торговых центров мира
- СМИ: Франция не пригласит Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
- Самолёт из Калининграда в Москву аварийно сел в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru