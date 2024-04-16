«Хуже Диснея»: Почему российские зрители устали от ремейков советского кино

В Сети появился тизер-трейлер семейного фильма «Волшебник Изумрудного города». Главную роль в картине режиссера Игоря Волощина сыграла девятилетняя Екатерина Червова. Также в проекте приняли участие Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова и многие другие. Фильм снят по одноименной книге Александра Волкова, которой в 2024 году исполняется 85 лет. В российском прокате он появится 1 января 2025 года. Однако Шнейдеров допустил, что российский зритель устал от знакомых сюжетов.

« "Летучий корабль", "Сто лет тому вперед", еще снимается "Возвращение попугая Кеши". Такое ощущение, что сценаристам сделали тотальную лоботомию, после чего они решили снимать ремейки советских фильмов. Все «Последние Богатыри» - копия диснеевских мультиков, только худший вариант. Не надо забывать, что «Волшебник изумрудного города» - книга украденная. Ее перевели на русский язык без разрешения автора. В оригинале она называется "Волшебник страны Оз", действия происходят в Канзасе. Люди пойдут в кино на эту историю, потому что больше смотреть нечего. Но важно понимать, многие считают дни до того, когда в наши кинотеатры вернется Голливуд. За последний месяц пиратский кинопрокат вырос почти на 90%. Лидирующие места по кассовым сборам заняли "Кунг-фу панда 4" и "Дюна 2", которые побили в прокате огромное количество отечественных фильмов», - заявил он.

Ранее сообщалось, что фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» в четвертый уикенд подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ. На данный момент общие сборы картины составляют 936,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

