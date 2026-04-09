Копейкин в помощь: Кинотеатры назвали условие кассового успеха фильма о Басте
Проработанный сюжет, цепляющий зрителя, повысит шансы байопика «Баста. Начало игры» на кассовый успех, сказал НСН Роман Исаев.
У репера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) огромная фанбаза, однако кассовый успех байопике об артисте будет зависеть от того, сможет ли фильм зацепить аудиторию интересным сюжетом, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, стартовали съемки байопика «Баста. Начало игры». Режиссером и автором сценария картины выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон»). В роли молодого рэпера предстанет Слава Копейкин. Исаев отметил, что кассовый успех фильма в прокате во многом зависит от сюжета.
«Все будет зависеть от того, насколько классно, детально и глубоко проработан проект. Это не вопрос популярности или уровня узнаваемости бренда Басты. Понятно, что у него есть огромная фанатская база, его знает вся страна. Был кейс "Тура с Иванушками" (фильм 2024 года собрал в прокате 113,7 миллиона рублей - прим. НСН), группу тоже знает вся страна. Тем не менее фильм собрал достаточно скромно, так же как и фильм про группу "Звери" (фильм «Все, что тебя касается» собрал в прокате 62,1 миллиона рублей - прим. НСН). Здесь все зависит от того, насколько зайдет в аудиторию именно история, которая будет подана в фильме. Если это будет интересная игровая история и хорошо продуманный сюжет – картина сработает лучше», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, выбор Славы Копейкина на главную роль сработает проекту в плюс.
«Актеры, которые вышли из "Слова пацана" - и Слава Копейкин, и Рузиль Минекаев, и Леон Кемстач уже нашли себя в больших интересных и заметных проектах. Никто не предлагает им роли исключительно формата сериала "Слова пацана", на котором они стали известны. Какая-то схожесть у Басты и Копейкина определенно есть, я считаю, это сработает в плюс проекту», - отметил он.
Возлюбленную Басты в новом фильме сыграет Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В картине также появятся Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной Доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний богатырь. Наследие») и Василий Неверов («Любовь Советского Союза»).
Ранее режиссер Стас Иванов также рассказал НСН, что центральным сюжетом кино будет не конфликт рэперов с рокерами в те времена, а внутренние изменения в субкультуре. При этом стилистика 1990-х не роднит картину с бандитскими сериалами.
Горячие новости
- «Китч, пещеры и любовь»: Дмитрий Ревякин объяснил, чем опасны киносказки и отказ от книг
