В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, стартовали съемки байопика «Баста. Начало игры». Режиссером и автором сценария картины выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон»). В роли молодого рэпера предстанет Слава Копейкин. Исаев отметил, что кассовый успех фильма в прокате во многом зависит от сюжета.

«Все будет зависеть от того, насколько классно, детально и глубоко проработан проект. Это не вопрос популярности или уровня узнаваемости бренда Басты. Понятно, что у него есть огромная фанатская база, его знает вся страна. Был кейс "Тура с Иванушками" (фильм 2024 года собрал в прокате 113,7 миллиона рублей - прим. НСН), группу тоже знает вся страна. Тем не менее фильм собрал достаточно скромно, так же как и фильм про группу "Звери" (фильм «Все, что тебя касается» собрал в прокате 62,1 миллиона рублей - прим. НСН). Здесь все зависит от того, насколько зайдет в аудиторию именно история, которая будет подана в фильме. Если это будет интересная игровая история и хорошо продуманный сюжет – картина сработает лучше», - объяснил он.