СМИ: Турецкие банки ограничили операции с Россией

Банки Турции ограничивают связанные с Россией операции, чтобы не попасть под вторичные санкции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком государственном финансовом секторе.

«После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с РФ, чтобы избежать вторичных санкций», - рассказал собеседник агентства.

Такие меры создают новые барьеры для бизнеса, туризма, частных переводов.

На фоне ужесточения ограничений Запада банки республики отмечают сложности при переводах средств в РФ и открытии счетов для россиян. Фактически операции заблокированы, такая ситуация наблюдается уже некоторое время.

В октябре Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, которые затронули операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, напоминает 360.ru.

