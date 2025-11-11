СМИ: Турецкие банки ограничили операции с Россией
Банки Турции ограничивают связанные с Россией операции, чтобы не попасть под вторичные санкции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком государственном финансовом секторе.
«После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с РФ, чтобы избежать вторичных санкций», - рассказал собеседник агентства.
Такие меры создают новые барьеры для бизнеса, туризма, частных переводов.
На фоне ужесточения ограничений Запада банки республики отмечают сложности при переводах средств в РФ и открытии счетов для россиян. Фактически операции заблокированы, такая ситуация наблюдается уже некоторое время.
В октябре Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, которые затронули операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Турецкие банки ограничили операции с Россией
- Трамп пожаловался, что в Белом доме нельзя достойно принять Си Цзиньпина
- СМИ: Обыски у совладельца «Квартала 95» Миндича стали ответом Зеленскому
- В Госдуме отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил
- СМИ: США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ
- Предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения
- УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги
- В Госдуме раскритиковали идею индексации зарплат не реже одного раза в год
- Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
- Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru