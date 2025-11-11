Над Россией сбили 37 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 37 дронов ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Военные сбили 10 дронов над Крымом, восемь – над Саратовской областью, семь – над Орловской, по три – над Липецкой и Ростовской областями, а также акваторией Черного моря. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили в Брянской, Воронежской, Калужской областях.
Ранее средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 71 украинский БПЛА, напоминает 360.ru.
