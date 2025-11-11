Трамп пожаловался, что в Белом доме нельзя достойно принять Си Цзиньпина

Планировка Белого дома не позволяет принять лидера Китая Си Цзиньпина или провести другое государственное мероприятие, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

«Если к нам приедет председатель Си... если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», - отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил о намерении построить на территории Белого дома бальный зал, способный вместить до 650 гостей. Он появится на месте Восточного крыла резиденции.

В октябре рабочие начали снос части крыла перед возведением пристройки, строительство которой обойдется в 250 млн долларов, пишет 360.ru.

