«Я им покажу!» Пригожин заявил, что готов изменить «Голубой огонек»
Продюсер Иосиф Пригожин призвал создавать «культурные мосты между поколениями» и показывать в новогодних шоу коллаборации современных и старых звезд.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что если бы его позвали изменить формат "Голубого огонька", он бы показал, каким может быть новогоднее шоу.
Так он отреагировал на заявление бывшего гендиректора "Останкино" Эдуарда Сагалаева, который высмеял современные "Голубые огоньки". Сагалаев выразил неудовольствие, что последние двадцать лет на них выступают одни и те же знаменитости.
«Однообразие надоело, одни и те же шутки надоели. Я соглашусь с Сагалаевым, что надо менять форматы. Например, на «Первом канале» были «Старые песни о главном». Они делали гениальные шоу в виде кино. Это было всегда интересно. НТВ стал коллаборировать с «Маской», приглашать других артистов и делать что-то новенькое, свеженькое. ВГТРК делает консервативные вещи, но, наверное, должна быть установка на то, чтобы это поменять. Если меня пригласят как продюсера и попросят поменять «Голубой огонек», вот тогда я покажу, каким он может быть», - подчеркнул он.
Пригожин дал совет читателям "Радиоточки НСН", на какие каналы обратит внимание в новогоднюю ночь.
«Мне кажется, что в этом году очень оригинальное шоу будет на НТВ, на «Первом канале». Традиционно классический «Голубой огонек» будет на канале Россия-1. Вообще формат телевидения перестает быть интересным, потому что сегодня люди заняты другими проблемами, и они не сидят у телевизора. Я думаю, что на Новый год он будет абсолютным фоном, и что там будут показывать – никого не интересует, если честно», - отметил продюсер.
При этом он заявил, что зрители не готовы к участию современных исполнителей в новогодних шоу.
«Зрители не готовы к новому формату. Это другая аудитория. Там 45 плюс. Есть любители Mercedes, а есть – BMW. Есть поклонники квартир, а есть – домов. Публику заставить нельзя. Если, например, Милохин в коллаборации с Басковым или Лещенко – может быть. А как отдельное существо – нет. Но выбор есть, потому что на всех каналах свои «огоньки». Не хотите смотреть ВГТРК – смотрите другие. Поэтому не надо ругать каналы и цепляться за один», - заключил Пригожин.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре «НСН» попросил создателей шоу «Голубой огонек» вырезать из новогоднего эфира кадры с тигренком из-за демонстрации эксплуатации животного.
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