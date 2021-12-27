«Я им покажу!» Пригожин заявил, что готов изменить «Голубой огонек»

«Однообразие надоело, одни и те же шутки надоели. Я соглашусь с Сагалаевым, что надо менять форматы. Например, на «Первом канале» были «Старые песни о главном». Они делали гениальные шоу в виде кино. Это было всегда интересно. НТВ стал коллаборировать с «Маской», приглашать других артистов и делать что-то новенькое, свеженькое. ВГТРК делает консервативные вещи, но, наверное, должна быть установка на то, чтобы это поменять. Если меня пригласят как продюсера и попросят поменять «Голубой огонек», вот тогда я покажу, каким он может быть», - подчеркнул он.

Пригожин дал совет читателям "Радиоточки НСН", на какие каналы обратит внимание в новогоднюю ночь.

«Мне кажется, что в этом году очень оригинальное шоу будет на НТВ, на «Первом канале». Традиционно классический «Голубой огонек» будет на канале Россия-1. Вообще формат телевидения перестает быть интересным, потому что сегодня люди заняты другими проблемами, и они не сидят у телевизора. Я думаю, что на Новый год он будет абсолютным фоном, и что там будут показывать – никого не интересует, если честно», - отметил продюсер.

