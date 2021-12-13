Пригожин поблагодарил Ридли Скотта за «Дом Gucci»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Моргенштерн стал «Артистом года» по версии сервиса VK Музыка
«Артисткой года» сервис назвал певицу Zivert, «Группой года» — коллектив Artik & Asti, «Прорывом года» — рэпера OG Buda. Иностранным артистом 2021 года по версии VK Музыка стала итальянская рок-группа Måneskin.
Иосиф Пригожин: «Заслуженно все оказались в этом чарте. Я полностью согласен с этой версией . Могу пожелать этим артистам удачи, творческих успехов и поздравляю от всей души. Это хороший финал года и начало следующего. Желаю таких же побед и другим музыкантам от все души!» - сказал продюсер.
Гарик Сукачев выпустил новый мини-альбом
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом «Помнишь». Он состоит из пяти песен. По словам самого музыканта, главная композиция «Помнишь» представляет из себя «классический блюз» с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика.
Иосиф Пригожин: «Я от всей души поздравляю Гарика Сукачева с хорошим, фантастическим экспериментом. Мне кажется, что это любопытно и интересно», - отметил собеседник НСН.
Группа «Аквариум» сыграет в клубе 1930 Moscow 27 декабря
Выступление позиционируется как особенный новогодний концерт. Обычно Борис Гребенщиков и несколько музыкантов из его группы устраивают в последние дни года в Москве камерные выступления в небольших клубах при минимальной рекламе. Но на этот раз свое предновогоднее шоу «Аквариум» решил сделать более масштабным.
Иосиф Пригожин: «Я желаю группе «Аквариум» удачи! И горжусь тем, что у коллектива и у Бориса Гребенщикова есть возможность дат такие большие концерты. И если у меня появится возможность, я бы с удовольствием хотел бы посетить этот большой фантастический концерт», - выразил надежу он.
Юбилейные концерты Metallica в Сан-Франциско покажет Amazon
Amazon Music и Prime Video 17 и 19 декабря будут транслировать юбилейный двухдневный концерт, посвященный 40-летию Metallica. Живые шоу будут проводиться исключительно для членов фан-клуба группы в Chase Center в Сан-Франциско. Все остальные смогут бесплатно присоединиться к стримингу шоу через Amazon Music, канал Twitch Amazon Music и Prime Video.
Иосиф Пригожин: «Это фантастическая возможность насладиться гениальными музыкантами и гениальной группой. Я непременно и обязательно буду смотреть этот концерт», - сказал музыкальный продюсер.
Хиты прошлых лет и новая музыка вошли в саундтрек «Дома Gucci»
В альбом вошли 17 треков: хиты Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Донны Саммер, Blondie, Black Machine, New Order, Alice, а также музыкальная тема «House of Gucci Score Suite», написанная композитором фильма Гарри Грегсоном-Уильямсом.
Иосиф Пригожин: «Я посмотрел этот фильм и получил колоссальное удовольствие. Я считаю, что эта работа заслуживает внимание зрителя. Я сам не пожалел ни одной минуты при просмотре ленты. Спасибо за такое хорошее кино», - похвалил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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