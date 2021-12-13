Пригожин поблагодарил Ридли Скотта за «Дом Gucci»

Иосиф Пригожин: «Я желаю группе «Аквариум» удачи! И горжусь тем, что у коллектива и у Бориса Гребенщикова есть возможность дат такие большие концерты. И если у меня появится возможность, я бы с удовольствием хотел бы посетить этот большой фантастический концерт», - выразил надежу он.

