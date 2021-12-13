Пригожин поблагодарил Ридли Скотта за «Дом Gucci»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Моргенштерн стал «Артистом года» по версии сервиса VK Музыка

«Артисткой года» сервис назвал певицу Zivert, «Группой года» — коллектив Artik & Asti, «Прорывом года» — рэпера OG Buda. Иностранным артистом 2021 года по версии VK Музыка стала итальянская рок-группа Måneskin.

Иосиф Пригожин: «Заслуженно все оказались в этом чарте. Я полностью согласен с этой версией . Могу пожелать этим артистам удачи, творческих успехов и поздравляю от всей души. Это хороший финал года и начало следующего. Желаю таких же побед и другим музыкантам от все души!» - сказал продюсер. 

2

Гарик Сукачев выпустил новый мини-альбом

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом «Помнишь». Он состоит из пяти песен. По словам самого музыканта, главная композиция «Помнишь» представляет из себя «классический блюз» с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика.

Иосиф Пригожин: «Я от всей души поздравляю Гарика Сукачева с хорошим, фантастическим экспериментом. Мне кажется, что это любопытно и интересно», - отметил собеседник НСН. 

3

Группа «Аквариум» сыграет в клубе 1930 Moscow 27 декабря

Выступление позиционируется как особенный новогодний концерт. Обычно Борис Гребенщиков и несколько музыкантов из его группы устраивают в последние дни года в Москве камерные выступления в небольших клубах при минимальной рекламе. Но на этот раз свое предновогоднее шоу «Аквариум» решил сделать более масштабным.

Иосиф Пригожин: «Я желаю группе «Аквариум» удачи! И горжусь тем, что у коллектива и у Бориса Гребенщикова есть возможность дат такие большие концерты. И если у меня появится возможность, я бы с удовольствием хотел бы посетить этот большой фантастический концерт», - выразил надежу он. 

4

Юбилейные концерты Metallica в Сан-Франциско покажет Amazon

Amazon Music и Prime Video 17 и 19 декабря будут транслировать юбилейный двухдневный концерт, посвященный 40-летию Metallica. Живые шоу будут проводиться исключительно для членов фан-клуба группы в Chase Center в Сан-Франциско. Все остальные смогут бесплатно присоединиться к стримингу шоу через Amazon Music, канал Twitch Amazon Music и Prime Video.

Иосиф Пригожин: «Это фантастическая возможность насладиться гениальными музыкантами и гениальной группой. Я непременно и обязательно буду смотреть этот концерт», - сказал музыкальный продюсер.

5

Хиты прошлых лет и новая музыка вошли в саундтрек «Дома Gucci»

В альбом вошли 17 треков: хиты Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Донны Саммер, Blondie, Black Machine, New Order, Alice, а также музыкальная тема «House of Gucci Score Suite», написанная композитором фильма Гарри Грегсоном-Уильямсом.

Иосиф Пригожин: «Я посмотрел этот фильм и получил колоссальное удовольствие. Я считаю, что эта работа заслуживает внимание зрителя. Я сам не пожалел ни одной минуты при просмотре ленты. Спасибо за такое хорошее кино», - похвалил он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиПремьераАквариумГарик Сукачев
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