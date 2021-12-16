«Сборище старперов»: Шнейдеров возмутился переизбранием Михалкова в Союзе кинематографистов

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что власть в Союзе кинематографистов необходимо менять, так как российскому кино нужны новый взгляд и свежие идеи.

13 декабря в Центральном Доме кинематографистов состоялся XI съезд организации, на котором почти единогласно (при одном голосе «против») председателем был переизбран Никита Михалков. Режиссер поблагодарил присутствующих и отметил, что «всемерно готов их поддерживать и помогать» руководству союза, в состав которого входят профессионалы, знающие нужды организации.

«Никита Сергеевич Михалков заявил, что «никто кроме меня». Мне кажется, это уже традиционная ситуация для страны, когда власть нужно менять. Не может один человек при всем моем уважении к Никите Сергеевичу… ему лет много. Союз кинематографистов превратился в сборище старперов. Нужна новая кровь, нужны новые люди. Я очень рад, например, что президентом гильдии режиссеров назначили Николая Лебедева. Я надеюсь, что Коля принесет новую, свежую, энергичную кровь в это болото. А вот до Союза кинематографистов не дошло. Попытки выудить деньги, опять обличение американского кинематографа, опять обличение публики, кинотеатров – все одно и то же», - посетовал Шнейдеров.