«Коммерческий проект»: Ректор ГИТИСа оценил успех Нового театра Боякова

В Москве начал работу Новый театр Эдуарда Боякова – бывшего худрука МХАТ им. Горького. Зрителям уже представили иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». В репертуаре театра также спектакль по мотивам пьесы Мольера «Скупой» с Леонидом Якубовичем и постановка «Лавр» с актером Дмитрием Певцовым. Заславский не считает открытие Нового театра большим событием и назвал проект коммерческим.

«Открытие Нового театра большим событием не является, просто как факт, но любому театральному начинанию желаю успеха. Премьерный спектакль я не видел, но с огромным уважением отношусь ко всем театральным инициативам Эдуарда Боякова. Он из людей, умеющих добиваться успеха, чувствует время. В этом смысле человек, занимающийся театром, должен быть конъюнктурщиком. Человек не может делать только то, что интересно ему, нужно создавать то, что будет интересно полному залу. Бояков это умеет. В этой истории меня смущает только то, что его партнером является режиссер Рената Сотириади. К сожалению, имея немалый опыт, она больших успехов не достигла, а в театре очень важно кто является твоими партнерами», - сказал Заславский.