«Коммерческий проект»: Ректор ГИТИСа оценил успех Нового театра Боякова

Частным театрам важно показывать коммерческий потенциал, который измеряется проданным залом, сказал НСН театральный критик Григорий Заславский.


Театр создан на частные деньги, а таким проектам важно показывать коммерческий потенциал, который измеряется проданным залом, - заявил ректор ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН.

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В Москве начал работу Новый театр Эдуарда Боякова – бывшего худрука МХАТ им. Горького. Зрителям уже представили иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». В репертуаре театра также спектакль по мотивам пьесы Мольера «Скупой» с Леонидом Якубовичем и постановка «Лавр» с актером Дмитрием Певцовым. Заславский не считает открытие Нового театра большим событием и назвал проект коммерческим.

«Открытие Нового театра большим событием не является, просто как факт, но любому театральному начинанию желаю успеха. Премьерный спектакль я не видел, но с огромным уважением отношусь ко всем театральным инициативам Эдуарда Боякова. Он из людей, умеющих добиваться успеха, чувствует время. В этом смысле человек, занимающийся театром, должен быть конъюнктурщиком. Человек не может делать только то, что интересно ему, нужно создавать то, что будет интересно полному залу. Бояков это умеет. В этой истории меня смущает только то, что его партнером является режиссер Рената Сотириади. К сожалению, имея немалый опыт, она больших успехов не достигла, а в театре очень важно кто является твоими партнерами», - сказал Заславский.

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Собеседник НСН осторожно оценил долгосрочные перспективы Нового театра.

«Я так понимаю, что это коммерческий проект. Театр создан на частные деньги. В Москве есть несколько подобных успешных примеров, но таким театрам важно показать коммерческий потенциал проекта – это проданный зал. Будущее Нового театра невозможно предсказать. С одной стороны, театр не может жить вне каких-то предположений, потому что режиссеры, руководство исходят из того, чтобы премьера пользовалась успехом. С другой стороны, жизнь стремительно меняется, некоторые вещи теряют актуальность через месяц и публике уже интересно другое», - резюмировал Заславский.

В августе экс-худрук МХАТ Бояков заявил о создании своего театра. Он отмечал, что это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Григорий ЗаславскийЭдуард БояковКультураТеатр
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