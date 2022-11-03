Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска 2023»

В лонг-лист попали 50 спектаклей и 180 частных номинаций, которые были отобраны двумя экспертными советами. Они примут участие в фестивале «Золотая маска 2023», который пройдёт в Москве с января по апрель . Зрители смогут увидеть лучшие премьеры сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.

Отмечается, что режиссёрам и драматургам премия в этом году вручаться не будет.

В число претендентов вошли спектакли «Война и Мир» Театра им. Евгения Вахтангова, «Дикая Утка» новосибирского театра «Красный Факел», «Каренин А.» Большого драматического театра Тюмени, «Морфий» Театра драмы Им. А.С. Пушкина (Псков) и другие.

Ранее главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова» назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

