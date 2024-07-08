«Гром и Мастер»: Кинотеатры назвали главные неудачи и фильмы-сюрпризы полугодия

«Давайте пробежимся по крупным релизам. «Бременские музыканты» сработали примерно так, как и планировали. На своем уровне оказался и «Холоп», вторая часть собрала столько, сколько и ожидалось. «Три богатыря и Пуп Земли» собрали по зрителям чуть меньше, чем предыдущая часть, но по выручке это самые большие сборы за всю историю франшизы. Сюрпризом оказался фильм «Мастер и Маргарита». Понимали, что это будет сильная картина, но в среднем кинотеатры давали фильму всего лишь полтора миллиарда рублей, потому что он выходил в конце января, а не в новогоднюю битву. Удивил нас и «Онегин» по сборам, он отработал в два раза больше, чем ожидалось, у Андреасяна всегда особый подход к рекламе. Я думаю, здесь большие сборы сделало именно продвижение картины», - рассказал он.

По его словам, трагедия в «Крокусе» сильно задавила потенциал «Летучего корабля», но главной неудачей первого полугодия кинотеатры считают сборы фильма «Сто лет тому вперед».

«А вот «Летучий корабль» не собрал столько, сколько мог бы. Потенциал фильма был сильно задавлен жесточайшей трагедией, которая произошла в «Крокус Сити Холле». Целевая аудитория (дети, подростки, семьи) впала в оцепенение и просто не посещала большие мероприятия. Немного эта история повлияла и на «Сто лет тому вперед». Самой большой неудачей можно считать сборы именно у этой картины. Фильм качественный и хороший, мог собрать больше. Мы ожидали от «Сто лет тому вперед» минимум три миллиарда. Больше мы рассчитывали собрать и на «Майоре Громе», но не получилось», - добавил Воронков.

Лето, как и ожидалось, кинотеатры пока проводят «пустыми», посетовал Воронков.

«Первые три месяца этого года я могу назвать лучшими с 2019 года по динамике сборов. Сборы за первый квартал хорошие, но по количеству людей – на 30% меньше, чем в 2019 году. Частично это связано с ростом цен на билеты. Лето этого года будет пустым, крупных релизов нет, ждем возвращения сезона. За последние четыре года мы приучили зрителей ходить в кино только в сезон. Цель на ближайшие два года – возвращать походы в кино круглый год», - подытожил собеседник НСН.

Российские фильмы-миллиардеры, которые успешно были представлены в начале года, не спасли кинотеатры от долгов, а провальное лето только усугубит ситуацию, заявил ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев «Радиоточке НСН».

